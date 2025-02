Cataniatoday.it - L'Ekipe Orizzonte perde contro Sis Roma: rossazzurre seconde in Coppa Italia

La finale didi pallanuoto femminile trae Sisva alle capitoline, che vincono il match per 10-7 al Palazzo del Nuoto di Torino.Medaglia d’argento per le catanesi, orfane di Chiara Tabani, costretta al riposo forzato e solo in tribuna a causa del duro colpo.