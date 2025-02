Ilrestodelcarlino.it - L’educazione finanziaria entra anche alla scuola ’Tavelli’

Come dare il giusto valore alle cose? Come ridurre gli sprechi e rispettare nello stesso tempo l’ambiente? Come risparmiare per essere pronti ad eventuali imprevisti e spese non preventivate? I ragazzi e le ragazze delle classi IV A e IV B dell’istituto Tavelli sono stati bravissimi nel rispondere a queste domande che li hanno introdotti progressivamente ai temi più elementari mapiù importanti dell’economia, declinata alle scuole primarie, nella lezione organizzata dFondazione pere il Risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) presieduta da Antonio Patuelli. La lezione sull’‘Uso responsabile del denaro’, tenuta ddocente Feduf Laura Ranca, e promossa dCassa di Ravenna, ha visto coinvolte le classi delle insegnanti Paola Melini e Raffaella Ghiselli, coordinate ddirigente scolastica Giulia Casadio.