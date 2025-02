Ilgiorno.it - Lecco, le immagini del salvataggio in elicottero di due alpinisti bloccati in Grignetta

, 23 febbraio 2025 – Due puntini in mezzo alla neve. Sono i dueche nella tarda mattinata di domenica sono rimastiin. Sotto lo strapiombo, sopra la parete verticale e i salti di roccia. Li hanno individuati i Draghi lombardi dei vigili del fuoco inintervenuti per recuperarli. Probabilmente i due hanno sbagliato via e si sono ritrovati in mezzo alla neve alta, senza più riuscire a proseguire né tornare indietro, nonostante l'equipaggiamento. Complesse, sebbene di routine per i soccorritori del 115, le manovre per recuperare i due: il pilota in hovering, cioè in volo a punto fisso sulla verticale; il via libera dello specialista di bordo che sovrintende alle operazioni e tiene d'occhio ogni variabile; poi i soccorritori speleo alpino fluviali che si calano per decine di metri con il verricello il più vicino possibile a loro, con il rischio di essere scaraventati contro la parete per il vento e il turbinio d'aria generato dalle pale dell'; quindi il recupero dei due, prima uno, poi l'altro, in un susseguirsi di calate e salite; infine il trasferimento in un luogo sicuro.