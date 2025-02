Ilgiorno.it - Lecco, due alpinisti bloccati in Grignetta a duemila metri: recuperati con l'elicottero

, 23 febbraio 2025 – Duein difficoltà sono rimastiin. Li hannoin Draghi lombardi dei vigili del fuoco in. La richiesta di aiuto I due stavano risalendo il cosiddetto Pilone centrale verso la cresta. Nell'affrontare un passaggio sono però rimasti incrodati a circa 2miladi quota, senza più riuscire a progredire né a ritornare indietro. Piuttosto che rischiare oltre hanno preferito assicurarsi in parete e allertare i soccorritori al 112. Non erano feriti né in imminente pericolo di vita, per questo sono stati mobilitati i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco decollati da Malpensa. I vigili del fuoco, dopo averli individuati, li hanno raggiunti calandosi con il verricello. Dopo averli vincolati in sicurezza li hannoe trasferiti uno per uno sul mezzo di soccorso aereo, sempre con il verricello, per poi sbarcarli sani e salvi e al sicuro ai Pian dei Resinelli.