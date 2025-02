Rompipallone.it - Leao al capolinea col Milan: scambio col Liverpool

Leggi su Rompipallone.it

Ilalla carica per Rafa, ilpuò approfittarne per unocon i ‘Reds’: ecco chi prenderà il posto del portogheseDeve provare quanto prima a mettersi alle spalle una settimana durissima, il. Che in pochi giorni è uscito dall’Europa venendo eliminato dal Feyenoord e poi in campionato ha fallito una clamorosa occasione per accorciare sulla zona Champions perdendo contro il Torino, in una gara rocambolesca. La stagione rossonera rischia di prendere una piega decisamente negativa, c’è ancora tempo per sistemare le cose ma bisogna cambiare rotta. Discorso che vale per tutti, dall’allenatore ai giocatori.Le prestazioni del Diavolo rimangono troppo altalenanti e anche Sergio Conceicao in panchina ci sta mettendo del suo, con scelte non sempre coerenti e chiare. C’è qualcosa, però, che appare evidente dalla gestione del portoghese.