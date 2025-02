Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 23 febbraio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di232025. Ariete Tante discussioni da affrontare, anche con i vostri parenti. Non siete in vena per parlare con certe persone, ma fate uno sforzo, sono confronti che non potete evitare, toccano la sfera finanziaria e il vostro futuro. Nella salute una Luna negativa potrebbe dare problemi con la digestione e con il sistema osseo, sport non indicato. Venere, stella magnifica in questo periodo della vostra vita, stimola il desiderio di ricevere piaceri, svaghi, avventure. Voi dite di non pretendere nulla in amore e invece volete tutto. Toro Questa Luna in Capricorno è felice per voi, il cuore non vuole stare solo sotto questo cielo.