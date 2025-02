Laspunta.it - Le ragazze del Cisterna Lady corsare contro la Progetto Futsal calcio a 5.

Leggi su Laspunta.it

Tornano trionfanti le lupe deldalla trasferta giocata al Centro sportivo Roma 3Z. Ledi mister Stredini si sono imposte 8-4 nel matchlaa 5 valido per la giornata numero 22 del campionato di Serie Ca 5 femminile.In evidenza il bomber Margot Gambarotta che ha messo a segno una tripletta, trovano la via del gol anche Costanza Amici che firma una doppietta, mentre le altre tre reti portano sono state realizzate da Piersimoni, Salesi e Vattone. Una vittoria che permette aldi rafforzare la propria posizione in classifica dove è quarta con 42 punti grazie a 15 vittorie 3 pareggi e 5 sconfitte. Il prossimo indi campionato sarà decisivo per le nero-fucsia, infatti al Palazzetto dello sport San Valentino arriva il Time Sport Roma, diretta inseguitrice per l’ultimo posto utile per partecipare alla fase finale dei Playoff, un vero e proprio spareggio anticipato.