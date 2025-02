Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Ognuno accanto alla sua notte” di Lia Levi

Alcune storie esigono di essere raccontate. Ce le portiamo dentro e, anche se non ce ne accorgiamo, ci appesantiscono l’anima come se fossero dei macigni.In cuor nostro vorremmo dimenticarcene, perché sono storie brutte, squallide, a volte drammatiche, e ci logorano giorno dopo giorno.Poi, succede qualcosa. Un ricordo che viene in mente senza un apparente motivo, un incontro inaspettato con qualcuno che, lo volesse o meno, di quella storia ha fatto parte.Allora, la miccia prende fuoco, qualcosa esplode dentro di noi e, finalmente, siamo pronti a liberarci di quel fardello nell’unico modo possibile: tirando fuori il peso che ci portiamo dentro.È difficilissimo, certo; perché sfogarsi e raccontare lo strazio significa rivivere il dolore che ci ha causato. Ma guardare in faccia i propri demoni significa imparare a conoscerli e la conoscenza, si sa, insegna ad affrontarli nel modo più corretto possibile, se davvero ne esiste uno.