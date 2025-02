Anteprima24.it - Le parole di De Laurentiis dopo Como-Napoli scatenano la rabbia dei tifosi: critiche e insulti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutila sconfitta delcontro ilper 2-1, il presidente Aurelio Deha scelto di intervenire con un post su X per rincuorare squadra e: “Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il. Forza Capitano! Forza Ragazzi!”Ledel presidente azzurro hanno suscitato un acceso dibattito tra i. Molti non hanno esitato a criticare la gestione della sconfitta e, soprattutto, la mancanza di interventi sul mercato di gennaio. In particolare, sono piovutesul mancato rinforzo per l’attacco, con molti che hanno sottolineato l’assenza di un degno sostituto per Kvaratskhelia. La frustrazione è emersa con toni anche fortemente polemici eche non sono mancate di essere taglienti e, talvolta, offensive nei confronti di De, accusato di non aver preso decisioni decisive per il bene della squadra.