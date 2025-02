Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Sall, gol divorato. Campagna non trova la posizione

SORZI 6. Le uniche due parate sono su Frey, roba da ordinaria amministrazione. Da Pozzo lo infila con una bordata dal dischetto su cui non può nulla. ROSSINI 6. In accompagnamento costante alla manovra offensiva biancorossa, è fra i più pericolosi in area, ma il primo gol in biancorosso è ancora rinviato. Manda alto di testa da due passi nel primo tempo, poi serve un’ottima palla che Fossati non sfrutta e infine colpisce troppo centrale a inizio ripresa col collo destro. (38’st Stanzani sv). ZAGNONI 6. Senza riferimenti centrali veri e propri lui e Panelli devono un po’ galleggiare in cerca di un duello. PANELLI 6. Sicuro di testa, mette in portacon una palla geniale in avvio. RIGO 6. Frey lo costringe a restare sulla difensiva, limite le scorribande oltre la metacampo al minimo.