Sport.quotidiano.net - Le pagelle: brutto subentro di Calapai, mentre Antenucci si conferma il solo che vede la porta. Spini si divora tre reti, errore fatale di Bassoli sul primo gol

Leggi su Sport.quotidiano.net

GALEOTTI 7. Para un rigore, poi sventa due minacce non esagerate. Peccato che i compagni siano poco reattivi sul penalty. ARENA 6. Dominante di testa nell’area avversaria e ovunque. Difende bene ed è sfortunato sulla traversa. NADOR 6. Buona prova, svelle diversi palloni agli avversari facendo valere la sua fisicità.4,5. Sbaglia sul gol, sta in linea a palla scoperta quando dovrebbe seguire Di Nardo., ancora. FIORDALISO 5. Poco o niente. Non è il più adatto al ruolo di esterno di centrocampo. Un tiro in curva. AWUA 5. Continua in pieno la serie di prove infelici. RADREZZA 6. Regia più che discreta, meno efficace l’interdizione. MIGNANELLI 6. Meriterebbe di più per la bella prestazione, che sporca col mani del rigore. E’ molto nervoso.3. Come i gol che sisullo 0-1.