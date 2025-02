Uominiedonnenews.it - Le Onde Del Passato, Terza Puntata: Anna Minacciata Da Anonimi!

Ledelinizia a ricevere minacce anonime e capisce di essere in pericolo. Luca intanto fa una scoperta che sconvolge la sua vita!Ledelprosegue e, nel corso del terzo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta. La vita della protagonista sarà nuovamente in pericolo eda alcune persone anonime, che le invieranno delle lettere intimidatorie. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?e Luca si avvicinano nelle indagini per scoprire cosa è successo a Marco Zan, ma allo stesso tempo nessuno dei due è completamente pronto ad aprirsi all’altro. Luca trova una speranza di dare una svolta alle indagini con Giovanni, un pittore, ma quest’ultimo perde la vita in un incidente in circostanze misteriose.