Le Morgane della filosofia | dieci storie di donne che hanno cambiato il mondo

Leggi su Ildenaro.it

Si intitola ‘Filosofe.cheripensato il’ (Ponte Alle Grazie, pagine 240, euro 18,00) il volume, in uscita il prossimo 28 febbraio, di Francesca Romana Recchia Luciani che racconta, si legge nella nota dell’editore, “lecheilinsegnando a tutti che pensare è rivoluzionario. Un viaggio alla scoperta delle loroloro visione”. “Trattenere lein un’abissale ignoranza era fondamentale per il dominio maschile, poiché la non conoscenza impediva loro di impossessarsi degli strumenti di liberazione. Questa è la più importante delle ragioni che spiegano perché quella che per secoli ha preteso di venire considerata come la regina delle scienze, il sapere dei saperi, ossia la, sia stata anche e per così a lungo una delle areecultura più ostica verso le”.