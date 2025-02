Vanityfair.it - Le divise della nazionale femminile di calcio: ecco perché c'è un tocco di Rinascimento

Adidas ha presentato oggi i nuovi kit away creati in esclusiva per le Nazionali femminili di Italia, Belgio, Germania, Spagna, Svezia e Galles, prendendo ispirazione dai movimenti artistici che definiscono l'identità culturale di ciascuna nazione