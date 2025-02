Laprimapagina.it - Le condizioni di Papa Francesco restano critiche, ma stabili

Leggi su Laprimapagina.it

Ledi, ma non si sono registrate ulteriori crisi respiratorie da sabato sera. Il Santo Padre ha beneficiato delle due trasfusioni di sangue ricevute, sebbene sia stata riscontrata un’iniziale e lieve insufficienza renale, attualmente sotto controllo. Questo è quanto riferito dal bollettino medico diffuso dal Policlinico Gemelli, dove ilè ricoverato.La prognosi rimane riservata, come sottolineato dai medici, a causa della complessità del quadro clinico e dell’attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possano dare riscontri positivi. I valori dell’emoglobina sono in aumento, mentre la piastrinopenia resta stabile. L’ossigenoterapia ad alti flussi continua tramite cannule nasali.Nonostante la situazione,ha partecipato alla Santa Messa, mantenendo la sua vigilanza e orientamento.