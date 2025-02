Iltempo.it - Lazio, indietro tutta

Altro che frenata. Siamo davanti a un calo fisico e mentale che non fa presagire nulla di buono. A Venezia finisce 0-0 con mezzo tiro in porta di unache non ha capito il momento decisivo del campionato. Niente da fare, senza intensità non si va lontano, esce il primo pareggio in trasferta e, puntuale, arriva la conferma che la creatura di Baroni vince solo quando gioca bene. Se trova una giornata storta, rischia di perdere e forse stavolta avrebbe anche meritato il ko per quanto fatto da un avversario orgoglioso che non ha mollato di un centimetro nonostante il penultimo posto in classifica. Complimenti a Di Francesco con la speranza che mostri la stessa grinta sempre da qui alla fine. Tant'è, laè questa, bella e determinata fino a dicembre, più arruffona da un paio di mesi nei quali sta lasciando punti pesanti nella volata per l'Europa (le sconfitte di Bologna e Milan aiutano a rendere meno amaro il risultato del Penzo).