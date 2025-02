Serieanews.com - Lazio, è rottura con un senatore: panchina e un addio ormai inevitabile

Una sostituzione che non poteva più aspettare in casa: il cambio della guardia tra i pali è iniziato, con scenari anche rivoluzionari, ècon une un(AnsaFoto) – serieanews.comA volte capita di vedere una situazione che si trascina troppo a lungo, fino a quando diventa impossibile ignorarla. Ecco, questo è esattamente quello che sta succedendo con Ivan Provedel e la. Dopo una stagione da protagonista, il portiere biancoceleste si è trovato progressivamente ai margini, e ora sembra chiaro che il suo ciclo a Roma sia vicino alla fine.Il segnale definitivo è arrivato nel match contro il Napoli, dove due errori pesanti hanno spostato gli equilibri in modo irreversibile. Baroni, che fino a quel momento aveva difeso il suo portiere in pubblico, ora ha fatto una scelta netta: Mandas tra i pali.