Romadailynews.it - Lazio: da Regione 38 milioni di euro per ciclabili con la Ostia-Colosseo

La giunta regionale del, su proposta del presidente Francesco Rocca insieme alla vicepresidente Roberta Angelilli e all’assessore Manuela Rinaldi, ha deciso di destinare 38diai progetti per latà. Questa iniziativa fa parte del Piano “Un’pa resiliente e più verde”, che promuove la mobilità urbana sostenibile per ridurre le emissioni di carbonio. In particolare, sono previsti 20diper la realizzazione di nuove pistee 18diper la pista ciclabile. I contratti d’appalto dovranno essere firmati entro diciotto mesi e i lavori terminati entro il 2028.Il presidente della, Francesco Rocca, ha annunciato il potenziamento del cicloturismo e la promozione della mobilità sostenibile come impegni assunti durante la campagna elettorale.