Ilfattoquotidiano.it - L’avvocata Nancy Dell’Olio denuncia Emiliano: “Mi avevano promesso il rinnovo del contratto, io presa in giro”

, ex “ambasciatrice” della Puglia nel mondo, hato il governatore Micheleper non aver rispettato le promesse fatte in merito aldel suo. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, laha raccontato di come per un anno e mezzo abbia lavorato aspettando che il suovenisse formalizzato, ma senza ricevere mai una risposta definitiva. “Mi hannoin. C’è stata malafede”, ha spiegato.Secondo la su ricostruzione la vicenda inizia nel 2019, quando firmò uncon la Regione, basato su un bando che prevedeva l’inserimento di una figura senior in Pugliapromozione, con undi sei mesi da rinnovare di volta in volta. La situazione sembrava procedere senza intoppi fino alla fine del 2020, quando l’allora assessore alla Cultura e al Turismo, Massimo Bray, commissariò l’ente e sospese tutte le proroghe dei contratti.