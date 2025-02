Modenatoday.it - Lavori di potatura in via Bonacini, sosta vietata e senso unico alternato

Da lunedì 24 febbraio, per alcuni giorni, in via, nel tratto tra via Pelusia e il distributore di carburanti presente sulla via, la circolazione veicolare sarà regolata adisciplinato da movieri per consentire un intervento didegli alberi a cura del Comune.