Anteprima24.it - Lavori abusivi per un’autorimessa, interviene la Polizia locale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSu segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata delladi Napoli sono intervenuti in traversa via Marina dove hanno accertato che erano in corsoediliper la realizzazione di. Il proprietario dell’immobile oltre a far realizzare, all’interno del, un soppalco, privo anche di autorizzazione sismica, al fine di realizzare una rampa di accesso stava facendo rimuovere il pavimento e i cordoli del marciapiede pubblico, i paletti parapedonali ed un segnale stradale verticale. Gli agenti hanno sequestrato ile denunciato il proprietario per violazione della normativa edilizia, sismica e per il danneggiamento del marciapiedi pubblico.Napoli, i controlli dellaGli agenti delle Unità Operative Stella, San Lorenzo, Chiaia e IAES hanno effettuato controlli a pubblici esercizi e locali commerciali in Corso Amedeo di Savoia, Via Muzy, Via Duomo, Via Bellini, Via Mergellina, Via San Carlo, Via Manzoni, Corso Garibaldi e zone limitrofe.