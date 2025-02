Lanazione.it - L’Avis Pisa in prima linea. A quota 4.386 donazioni: "I nostri 3.176 iscritti patrimonio della comunità"

"Dove c’è dono, non c’è spazio per la violenza, la sopraffazione, l’indifferenza". Con queste parole il presidente di Avis, Paolo Ghezzi celebra la grande famiglia di donatrici e donatori che questa mattina, alla Gipsoteca di arte antica, riunisce l’assemblea annuale dei soci per il rinnovo degli organi direttivi dell’associazione. "Isoci sono un– ribadisce il presidente Ghezzi - che come tale vanno tutelati". " Unche dona speranza – ha sottoto – a tutti coloro che hanno bisogno di sangue o di farmaci da esso derivati – spiega –, e sono oltre 600mila ogni anno". E l’assemblea odierna è anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’impegno di Avis su questo fronte. Un impegno in costante crescita, come dimostrano i numeri: nel 2024 sono state 4380ledi sangue e plasma dei soci Avis