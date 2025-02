Lautaro trascina l’Inter Genoa piegato per 1-0

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) –vince 1-0 nel match contro ilgrazie alla rete di capitanMartinez. I tre punti permettono ai nerazzurri di superare momentaneamente il Napoli e portarsi dunque in testa alla classifica, a +1 dalla squadra allenata da Conte (domani impegnata a Como nel lunch match). Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto, ilaccoglierà l’Empoli. Dodicesimo posto per ini, a +9 sulla zona retrocessione. Simone Inzaghi, senza Marcus Thuram, ha mandato in campo la coppia-Correa. In porta spazio a Martinez, Yann Sommer molto probabilmente resterà fermo un mese a causa della frattura del pollice della mano destra (nei giorni scorsi il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico). Vieira ha schierato il solito 4-2-3-1 con Miretti sulla trequarti e Pinamonti unica punta: nel primo tempo i liguri hanno gestito la gara senza troppi patemi,non è riuscita a trovare spazi in fase offensiva.