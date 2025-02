Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Sconfitta con la Juventus ci ha fatto male. Inter non pensa al Napoli!»

si è così pronunciato al termine di-Genoa, match vinto 1-0 grazie a un suo gol nel secondo tempo.IL COMMENTO –ha parlato nel post-partita di-Genoa, sfida vinta 1-0 dai nerazzurri: «Sappiamo che venivamo da unachenamente ci hamolto. Capiamo i tifosi, ma noi ci concentriamo sempre sul nostro spogliatoio. L’importante è che la squadra sia sempre compatta, unita, anche dopo sconfitte come quella contro il Milan o la. La gente dev’essere orgogliosa perché noi diamo sempre tutto per questa maglia. Il mio gol è un messaggio per noi, non per il. Siamo consapevoli di aver lasciato dei punti per strada, dobbiamo continuare il nostro percorso. Sono contento di aiutare la squadra, vincere la partita è la cosa che conta maggiormente».