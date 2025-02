Juventusnews24.com - Lautaro Martinez non ci sta: «Dopo la Juve ho insultato ma mai bestemmiato, chi mi conosce sa che uomo e che padre sono»

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è intervenuto a DAZN per analizzare quanto accaduto dopo il match contro la Juventus. PAROLE – «Non è stata una partita di grande qualità, però abbiamo messo l'anima e il cuore. L'importante era prendere i tre punti, per la sconfitta con la Juve che ci ha fatto malissimo. Siamo in piedi, concentrati. Sono contento per questa vittoria, per i compagni e la gente. Quando si parla tanto male di una persona ti dà fastidio, io ho insultato ma non ho mai bestemmiato. Questa cosa non la accetto, ma vado avanti. Chi mi conosce sa che uomo e che padre sono».