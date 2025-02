Inter-news.it - Lautaro Martinez nella storia dell’Inter! ‘Quando il gioco si fa duro’ – CdS

ha deciso Inter-Genoa entrando di dirittodel club nerazzurro. E ora l’Inter aspetta il Napoli a Como.REAZIONE – Quando ilsi fa duro, i duri incominciano a giocare, scrive il Corriere dello Sport. Lo sa beneche vive novanta minuti complicati, come tutti quelli recitati contro il Genoa, almeno fino a ieri sera. Quando a quindici minuti dalla fine trova la testata vincente su corner magistrale dalla sinistra di Hakan Calhanoglu. Un gol che vale tantissimo sia per l’Inter che per lui. I nerazzurri infatti salgono momentaneamente al primo posto in attesa del Napoli in trasferta a Como. Sia per lo stesso Toro, che entradel club nerazzurro diventando il primo marcatore straniero ad andare in doppia cifra per sei stagioni consecutive.