Lautaro Martinez alza la voce | Mai bestemmiato! Non accetto queste accuse

Dopo la vittoria sul Genoa, firmata dal capitano nerazzurro,analizza la prestazione della sua squadra. Di seguito le dichiarazioni nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn.FELICE – L’Inter festeggia contro un ottimo Genoa. Cosìdescrive la gara di San Siro: «Sicuramente non è stata una partita di grande qualità da parte nostra ma abbiamo messo tanta anima e cuore. L’importante era lasciare i tre punti qua, per il nostro percorso e per la sconfitta della settimana scorsa che ci ha fatto malissimo. Però siamo ancora in piedi, sempre concentrati, cercando di vincere ogni partite. Oggi sono contento per questa vittoria, per i compagni e per tutta la gente».dopo Inter-Genoacontinua: «Le mani alle orecchie? Questa è un’esultanza che a volte ti esce da dentro.