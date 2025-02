Internews24.com - Lautaro Inter, il capitano entra nella storia nel club! Nessun attaccante straniero come lui. Il dato

di Redazione, ilnellui. Ilsul Toro, autore del gol decisivo nel match contro il GenoaLa rete di testa diMartinez ha regalato la vittoria all’di Inzaghi sul Genoa, portando i nerazzurri al primo posto solitario, in attesa della risposta odierna del Napoli. Gol numero 10 in stagione, ma soprattutto importantissimo per ilnerazzurro, chericorda la Gazzetta dello Sportdi dirittodelgiocatoreera riuscito ad andare in doppia cifra per sei stagioni di fila.- «Con la rete al Genoa, 10 in questo campionato, è diventato il primo giocatoredell’ad andare in doppia cifra di reti in sei stagioni di Serie A.