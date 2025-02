Sport.quotidiano.net - Lautaro gol, l'Inter batte uno a zero il Genoa e sorpassa momentaneamente il Napoli

Milano, 22 febbraio 2025 - Una partita difficile, con una vittoria dal peso specifico enorme. L'uno ailil. DecideMartinez nel finale di secondo tempo, dopo che Martinez aveva in precedenza compiuto un miracolo su Ekuban. Sono i due episodi decisivi di una partita giocata gagliardamente dagli ospiti ma vinta dai nerazzurri che hanno saputo soffrire e conquistare una partita da grande squadra. Anche quando non si gioca in maniera scintillante si può arrivare al risultato pieno. Ora ildovrà reagire a Como. BelInzaghi conferma le indiscrezioni della vigilia e sceglie Correa al fianco di, mentre a centrocampo il perno centrale è Asllani. Ildi Vieira con Ekhator e Pinamonti come coppia di attacco, in un 3-5-2 che si prevede abbottonato.