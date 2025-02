Internews24.com - Lautaro a Sky: «La sconfitta con la Juve ci aveva fatto male, ma i tifosi devono stare tranquilli! Messaggio al Napoli? No, ecco perché»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’attaccante e capitano dell’Inter,Martinez, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto stasera contro il GenoaIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Genoa,Martinez ha parlato così del match vinto dai nerazzurri grazie al suo gol in questa delicatissima sfida del 26° turno di Serie A.UN GOL PESANTE IN UNA PARTITA COMPLICATA – «Sappiamo che venivamo da unache a noi internamente ci hatantissimoper tutto quello che contava quella partita. Capiamo la gente e i, ci concentriamo sul nostro spogliatoio. Abbiamo parlato tra di noi, l’importante è che la squadra sia sempre compatta e unita. Pensiamo sempre a dare il massimo, dopo una partita la gente deve essere tranquilla e orgogliosaquesto gruppo dà tutto per questa maglia»QUANTA FORZA E CONSAPEVOLEZZA MI STA DANDO QUESTA STAGIONE? CHEE’ QUESTO GOL PER IL? – «No, ilè per noi.