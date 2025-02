Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli sfida il Roma City "Siamo pronti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si torna in campo oggi pomeriggio alle 14.30 esarà impegnato al Riano Athletic Center contro il. Una gara tutta da vivere contro un avversario reduce da due importanti pareggi contro la capolista Sambenedettese e contro L’Aquila secondo in classifica. Anche i bianconeri del patron Graziano Giordani sono reduci da due pareggi a L’Aquila e a Fossombrone ma non vincono in trasferta da novembre quando si imposero a Chieti. E cosa ancora piu preoccupante è che nelle ultime dieci gare hanno vinto solo una volta contro la Civitanovese. A presentare le insidie del match è stato ieri Simone Seccardini subito dopo la rifinitura. Mister, contro il Fossombrone un pareggio in extremis che ha lasciato l’amaro in bocca. Smaltita la delusione? "Per come è andata la partita rimane l’amaro in bocca di non aver ottenuto il bottino pieno.