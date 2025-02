Sport.quotidiano.net - L'Atalanta strapazza l'Empoli: 5-0 al "Castellani" e panchina di D'Aversa a rischio

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 23 febbraio 2025 – Non si arresta l’emorragia di sconfitte dell’, giunto al quarto insuccesso consecutivo. Stavolta è un’autentica disfatta interna: l’passa, infatti, 5-0 al “, nella settima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Nono k.o. negli ultimi undici turni, con soli 2 pareggi conquistati e una marea di reti subite. La classifica piange: l’scende al terz’ultimo posto con 21 punti, a – 2 dal Parma, ergo dalla zona-salvezza. Gli azzurri durano 25 minuti, poi troppa la differenza con l’. D’opta per Kouamè al posto di Colombo. Parte forte l’, reduce dall’eliminazione a opera del Bruges in Champions League. Al 2’ Lookman centra dalla destra, Pezzella controlla male il pallone, Bellanova calcia spedendo il cuoio sul fondo.