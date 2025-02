Sport.quotidiano.net - L’Atalanta domina a Empoli 0-5: messaggio Scudetto a Inzaghi e Conte

, 23 febbraio 2025 –manda un. La Dea reagisce all’eliminazione in Champions League e, trascinata da un Lookman stellare nonostante le recenti polemiche con Gasperini. La vittoria per 0-5 è aperta da un cross deviato di Zappacosta, che poi segnerà il quinto, ma la superiorità e la qualità della Dea sono state evidenti e tra Retegui - solita zampata a centro area, e Lookman (doppietta con dribbling al portiere e superbo contropiede) - si è aperto il divario con unsotto pressione per essere finito in zona calda. Non c’è stata partita e la chiamata di Gasp versoè chiara: Dea a meno tre. Atalanta superiore D’Aversa lancia Kouame dal primo minuto, con Esposito a supporto. In casa Atalanta pace fatta con Lookman che è titolare nel tridente con Retegui e De Ketelaere.