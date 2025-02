Ilrestodelcarlino.it - "L’asilo per cani in azienda è l’idea"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il veterinario Alfio Bulgarelli non è contrario agli animali sul luogo di lavoro, purché l’ambiente sia idoneo ad accoglierli. "Animali al lavoro? È una risposta che va contestualizzata in base al tipo di lavoro. In primis penso che siano da rispettare le condizioni di benessere dell’animale. Spesso portare gli animali al lavoro è un’esigenza del proprietario che non si vuole separare dal cucciolo. Quindi potrebbe anche passare il messaggio egoistico, così come quando porti il cane in spiaggia al caldo, o al ristorante rumoroso. Gli animali possono essere portati, a mio avviso, dove non c’è pericolo per gli stessi. Forse la soluzione più giusta sarebbe quella di aprire asili per animali in. Ma francamente non credo che l’Italia sia pronta".