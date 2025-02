L’Arsenal Slip Up nella gara del titolo mentre i lupi rivendicano la vittoria vitale

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-22 20:18:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:ha mancato l’occasione di colmare il divariodeldella Premier League,sono caduti su una sconfitta per 1-0 contro il West Ham agli Emirati.Jarrod Bowen ha trovato la rete con un colpo di testa sull’arco dell’intervallo e alla fine è stata la differenza su quello che si è rivelato un pomeriggio frustrante per i Gunners, che ha concluso la partita con 10 uomini quando il sostituto Myles Lewis-Skelly è stato inviato per aver trasportato Mohammed Kudus.Mikel Arteta ha tagliato una figura scoraggiata sulla linea di touchil biglietto del secondo tempo di distanza, il boss dele i fan sapono che erano mancate l’opportunità di tagliare il vantaggio di Liverpool in cima alla lega a cinque punti.