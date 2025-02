Ilrestodelcarlino.it - L’appello di Ascom al governo: "Serve una ’fiscalità dedicata’"

Il progetto di legge per la promozione delle zone montane all’esame della Commissione Bilancio della Camera rappresenta un’occasione fondamentale per l’Appennino bolognese e le sue imprese. "Come ConfcommercioBologna stiamo seguendo l’iter legislativo e siamo soddisfatti dell’impostazione generale della proposta normativa, che riconosce la necessità di politiche mirate per il sistema montagna – spiega Medardo Montaguti, vice presidente ConfcommercioBologna –. Conosciamo bene le criticità del nostro Appennino: crisi demografica, desertificazione commerciale, connettività digitale insufficiente, difficoltà a mantenere uno standard accettabile di servizi essenziali, vocazione turistica da valorizzare con più decisione". E Montaguti prosegue: "Se l’obiettivo della legge è la crescita economica e sociale della montagna, è necessario prevedere interventi più incisivi di