'L'ansia era il prezzo: c'erano giocatori che erano buoni dell'80 % e l'80 % del costo. La domanda era: "Vogliamo spendere una tassa di record mondiale?" Rivelato: Perché Liverpool ha rotto la banca per Virgil van Dijk

Notizia fresca giunta in redazione:A volte nella vita, ottieni ciò per cui paghi.lo sa.Per le squadre di calcio, questo significa spesso dover sborsare gli immersioni per ise si desidera l’articolo finito.E mentre la storia del calcio è disseminata di grandi flop di denaro, ci sono anche molti esempi in cui la decisione di una squadra di rompere laè stata profumatamente rivendicata, sia che si tratti di un giocatore che porta la squadra al livello successivo o uno che dà anni di servizio di alta qualità.Cosa è andato nella decisioneVandivansi è unito ada Southampton nel gennaio 2018 Ilha affrontato un tale dilemma durante la stagione 2017/18, optando per premere il grilletto su una mossa di £ 75 milioni per il difensore di SouthamptonVan