L’Angelus e l’attenzione di Piazza San Pietro per il papa venuto dalla fine del mondo

Una domenica anormale aSan. Molti pellegrini l’affollano, nella gincana imposta da una regolamentazione che traccia corsie riservate a chi vuole andare lì o là, senza prevedere la possibilità di uscire, di andare in una direzione o nell’altra ma come si troverebbe più normale. Bisogna seguire percorsi prefissati, stretti: una scelta che nessuno discute, che tutti rispettano. Ma arrivando può accadere di notare un poliziotto municipale che dice a un senza tetto che “non puoi chiedere l’elemosina, è proibito”. Sarà così, ma nellache ilha aperto ai senza tetto fa un po’ strano, chissà se il Comune ha dato disposizione stringenti al riguardo.Si fa mezzogiorno, la gente si ferma, aspetta in qualche modo di sapere qualcosa del. “Chi lo leggerà”, si chiede qualcuno, “nessuno, dicono che verrà diffuso solo in forma scritta”.