L’Ancona ha un dovere morale Cancellare l’ onta di Termoli

Ancona in campo al Del Conero per lavare l’die per riprendere il tentativo di scalata della zona playoff, cercando di regalare una soddisfazione ai propri tifosi, quella che manca dal derby vinto contro la Vigor. Dieci partite alla fine della stagione regolare: Alluci e compagni hanno ottime possibilità per mantenere il quinto posto, così come per provare a migliorare la propria classifica. A patto di giocare al massimo, di mantenere sempre alta l’attenzione e di non subire gol come quelli incassati di recente. Errori individuali, disattenzioni, episodi che però possono finire per influenzare il cammino dei dorici e, di conseguenza, quella che sarà la classifica a fine regular season. E’ successo anche a Civitanova: un altro vantaggio meritato gettato via con un gol subito che era assolutamente da evitare.