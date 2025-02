Quotidiano.net - L’ammissione della fragilità. Olly rinuncia all’Eurovision: "Ho deciso di ascoltare me stesso"

Leggi su Quotidiano.net

C’è chi dice no. Pure. Una settimana dopo aver vinto il suo primo Sanremo sotto una pioggia di coriandoli,ha realizzato che c’è qualcosa che non va, come dice il vate di Zocca, sotto il cielo di quella popolarità piovutagli sulle spalle nella magica notte dell’Ariston. Troppa smania di arrivare, troppa ansia, troppa frenesia, e così ieri, con un post su Instagram, il cantautore genovese ha annunciato che non salirà sul treno per Basilea, lasciando il compito di rappresentare l’Italia davanti alle telecamere dell’Eurovision Song Contest al secondo classificato Lucio Corsi. Mentre buona parte dei colleghi in gara quest’anno al Festival, infatti, prosegue la sua corsa verso stadi e palasport, faticando parecchio in alcuni casi a riempirli,-Federico scopre con la spregiudicatezza dei suoi 23 anni che piccolo è bello.