Sport.quotidiano.net - L’altro anticipo di Eccellenza. Baldaccio sorpassa la Castiglionese. La rete di Pedrelli decide il derby

: Ubirti, Piccinelli,, Russo, Giorni, Bruschi, Perfetti (70’ Cocci), Mambrini (70’ Giovagnini), Boriosi, Mercuri, Bonavita (70’ Ceppodomo). All. Palazzi.: Balli, Bergoglio (90’ Tavanti), Cavallini, Capogna (70’ Viciani), Menci, Cecci, Berneschi, Evangelisti, Falomi (65’ Doka), Priorelli (76’ Giorgi), Scichilone (88’ Banelli). All. Zacchei. Arbitro: Fatticcioni di Carrara: 48’Note: ammoniti: Bruschi, Ceppodomo, Cecci, Berneschi, Palazzi, Zacchei. ANGHIARI – Lavola in zona playoff, sorpasso compiuto sullache invece si lecca le ferite e allunga il digiuno di vittorie che dure ormai da metà dicembre. Un vero e proprio momentaccio per i viola che dopo essere stati per lunghi tratti, nella prima parte di stagione, in testa al girone B, adesso escono dal trenino playoff.