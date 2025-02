Donnapop.it - L’altra faccia di Olly, il vincitore di Sanremo tra omofobia e un testo misogino: ecco cosa c’è da sapere

Leggi su Donnapop.it

del Festival di2025, ha recentemente attirato l’attenzione dei media e dei social per alcuni testi del passato che sollevano forti polemiche. Sebbene il cantante abbia raggiunto un grande successo con la sua musica, alcuni suoi versi sono stati accusati di contenere riferimenti problematici, tra cuie misoginia.Questi episodi, risalenti a qualche anno fa, sono tornati prepotentemente alla luce, mettendo in discussione l’immagine del giovane artista.c’è dasu questi controversi testi.e l’ilincriminatoNel 2019,aveva pubblicato un freestyle che ora è stato oggetto di forti critiche. In quel pezzo, il cantante faceva un’associazione tra l’HIV e l’omosessualità, un passaggio che è stato definito da molti come omofobo.