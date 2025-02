Ilrestodelcarlino.it - L’Alma Fano ai titoli di coda . Oggi niente trasferta a Matelica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il calcio giocato delJuventusfinisce qui.la squadra non andrà inper la 23a giornata del campionato di Eccellenza e dunque la garaCalcio 1921-Alma Juventus 1906 in programma allo stadio "Giovanni Paolo II" non si giocherà, con tutte le conseguenze sportive che ne derivano. A partire dalla partita persa per 3-0 che sancisce l’inizio dell’esclusione dei granata da campionato. È la conclusione annunciata di un fallimento sportivo, oltre che economico, di una gloriosa società di calcio checonosce una delle pagine sicuramente più brutte della sua centenaria storia. A memoria d’uomo non è mai successo il fatto chenon si sia presentata ad una gara e tanto meno si sia ritirata da un campionato regolare, come invece è successo, seppure in tempi ormai lontani, ad altre squadre come ad esempio è toccato a Gubbio, Jesina e Samb.