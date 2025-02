Zon.it - L’AI al servizio della tecnologia: dietro le quinte di DigitalLab

Leggi su Zon.it

15 anni di passione per la riparazione e l’innovazione digitaleNel mondo frenetico di oggi, dove smartphone, PC e dispositivi digitali sono diventati estensioni naturali delle nostre vite, c’è un luogo a Baronissi dove ogni problema tecnico incontra una soluzione rapida e professionale. Si tratta di ab sito in Corso Garibaldi 88, un punto di riferimento per chi cerca assistenza, riparazione e soluzioni all’avanguardia.Ma come si sta evolvendo un laboratorio di riparazioni in un mondo sempre più influenzato dall’intelligenza artificiale? Lo abbiamo chiesto direttamente al titolare di ab.L’intervistaD: L’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando ogni settore. Come impatta sul vostro lavoro quotidiano?ab:sta avendo un ruolo sempre più importante. Prima di tutto, ci aiuta a diagnosticare problemi tecnici più rapidamente.