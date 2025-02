Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga annuncia un concerto gratuito nella spiaggia di Copacabana

sarà protagonista di unsulladia Rio de Janeiro, vicino al BelmondPalace Hotel.L’imponente eventoavrà luogo il 3 maggio e sarà trasmesso in diretta su Multishow e Tv Globo. Sarà aperto al pubblico in base all’ordine di arrivo alladiadiacente all’hotel.giornata di venerdì la popstar aveva scritto su X:“È un grande onore aver saputo di cantare a Rio, i fan del Brasile sono stati una linfa vitale dei piccoli mostri per la mia carriera.Non vedevo l’ora di esibirmi per voi da noi ed avevo il cuore a pezzi quando anni fa ho dovuto cancellare le date per via di un ricovero. La vostra comprensione sul fatto che avevo bisogno di tempo per guarire ha significato tanto per me. Adesso sto tornando (l’ultima volta della popstar nel paese carioca risale al 2012) e mi sento meglio più che mai e sto lavorando duramente per assicurarmi che questo show sia unico e non lo dimenticherete mai.