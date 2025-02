Anteprima24.it - Ladri scatenati in provincia: tre furti tentati, ma il bottino è magro

Tempo di lettura: < 1 minutoUn furto, e due vanivi nella serata di ieri a San Nazzaro nel comune del medio Calore dellasannita. Tre abitazioni messe nel mirino dei malviventi dopo le 21 e 30 di ieri sera. In una casa a due piani, mentre i proprietari erano al piano inferiore dello stabile, i malviventi si erano introdotti in casa dopo aver forzato un infisso e rovistato nei vari ambienti, rubando 50 euro dal portafoglio che era su un tavolo. I proprietari erano in casa e hanno sentito strani rumori, e si sono quindi precipitati al piano superiore urlando contro iche però si dileguavano velocemente facendo perdere le loro tracce.Altri due colpiin abitazione ma andati a vuoto in via San Francesco e in via Belvedere. Ma qui i malviventi non sono riusciti a rubare, dopo aver messo a soqquadro le varie stanze, l’impianto di allarme ha fatto fuggire i malviventi.