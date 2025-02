Chietitoday.it - Ladri nelle case mentre i proprietari dormono: paura a Santa Filomena

Risveglio amarissimo, quello di ieri, per tre famiglie nella zona dia Chieti Scalo le cuisono state svaligiate dai. Ignoti si sono infatti intrufolati, nella notte tra venerdì e sabato, in tre abitazioni situate in una strada chiusa che fiancheggia un autolavaggio sul.