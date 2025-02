Firenzetoday.it - Ladri assediano il forno di nonna Silvi: "Tre furti in un mese, non ne possiamo più"

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIl 2025 a Montelupo non è cominciato nei migliori dei modi per i commercianti. Neldi gennaio, infatti, oltre a due rapine a mano armate nelle gioiellerie Punto Oro e Mariano Tombelli, ad essere presi di mira dai malviventi sono.