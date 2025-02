Iltempo.it - La voce preoccupante su Papa Francesco, il biografo: "Fantasia totale"

Leggi su Iltempo.it

Un'altra giornata di grande preoccupazione per le condizioni di, ricoverato da venerdì 14 febbraio per una polmonite bilaterale a cui, si apprende dal bollettino odierno, un inizio di insufficienza renale. La prognosi resta riservata e le condizioni sono ancora critiche, anche se da ieri sera non si sono verificate "ulteriori crisi respiratorie" ma si "prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali", spiegano dal Vaticano. Sulle condizioni del paziente Bergoglio sono circolate voci incontrollate, come quella che vuole un Pontefice che si sta lasciando andare. "È stato detto di tutto, che addirittura ilabbia detto 'questa volta non ce la faccio'", spiega Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset edel Santo padre con cui ha scritto il libro autobiografico "Life.