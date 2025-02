Ilgiorno.it - La “Vivaldi“ con Passerini suona Brahms

SONDRIOÈ interamente dedicato a Johannesil concerto dell’Orchestra Antonioin programma venerdì 28 febbraio alle 20.45 al Teatro Sociale di Sondrio. A dirigerla, il fondatore Lorenzo(foto), reduce dal debutto alla prestigiosa Staatsoper di Vienna con "Bohème". Ad aprire la serata sarà il Concerto n. 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, op. 83, che, contrariamente alla norma, comprende quattro tempi anziché tre. Ciò che maggiormente emerge in questa partitura è il peso specifico della presenza del pianoforte come portatore di solide proposte espressive, unitamente all’alto livello virtuosistico che produce una straordinaria ricchezza armonica. L’allegretto finale non si discosta dal tipico finale di sinfonia, col valore aggiunto di un vivace dialogo fra pianoforte e orchestra su ritmi di danza che echeggiano certe movenze del"ungherese".